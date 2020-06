El ex delantero del Cacique se fue en picada en contra de la concesionaria que lleva los destinos de Colo-Colo.

Felipe Flores no se guarda nada y opinó sobre la crisis en Colo Colo, con Blanco y Negro respecto a las remuneraciones de los jugadores en medio de la crisis del Coronavirus.

"Dirigencialmente han hecho una mala labor, hace poco tiempo estaban pensando en contratar a (Luiz Felipe) Scolari, remodelando el estadio, haciendo millones de cosas y después no tienen para pagarle el sueldo a los jugadores un mes", aseguró en conversación con Agricultura.

FF17 aseguró que: "Sabemos que no hay ingresos, los auspiciadores no están pagando porque no hay fútbol, pero que Colo Colo, un equipo grande, no pueda pagar un mes, y esté pidiendo descuento, es complicado. Dirigencialmente la labor no es buena".

"Lo primordial acá es que se hubiese hecho a puertas cerradas, entre cuatro paredes, salen ex jugadores, dirigentes, se mezclan declaraciones que enredan la situación".

"Como Antofagasta hicimos las negociaciones por teléfono, calladitos, llegamos a acuerdo, las partes seguimos como amigos. Es lamentable que se hagan estas declaraciones, ojalá que por el bien de los hinchas de Colo Colo podamos ver esa unión de Esteban Paredes con Aníbal Mosa", cerró.