Flavia Medina, modelo argentina conocida por su trabajo en series eróticas para Playboy y por su participación en los realitys de Mega ¿Volverías con tu Ex? y Doble Tentación, contó detalles de una corta relación que mantuvo con Alexis Sánchez, cuando este se encontraba en pareja con Mayte Rodríguez.

“Se filtraron unos mensajes, mensajes que me ha mandado él y obviamente que le he contestado. Me decía que no tenía novia y estaba con Mayte, y ese fue el problema…”, comentó en Podemos Hablar de CHV.

Según la ex Playboy, el actual jugador del Inter se reunió con ella en una oportunidad con un acuerdo para encontrarse nuevamente, sin embargo la relación quedó solamente ahí.

Además de su vínculo con el ‘Niño Maravilla’, Medina aseguró que han sido varios los jugadores que incluso comprometidos, se han contactado con ella. “Todos los futbolistas chilenos me han escrito. Esto es público, por favor. No quiero dar nombres, porque son casados y todo el cuento, pero sí. Lo de Alexis Sánchez fue conocido”, sostuvo.