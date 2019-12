¿Difícil? Este es el complicado fixture de la UC en Copa Libertadores 2020

El actual Bicampeón chileno nuevamente tuvo un sorteo poco halagüeño en Copa Libertadores. Estos es el fixture de la UC en Copa Libertadores.

Universidad Católica conoció a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores y, como ya es habitual, fue el equipo chileno que más complicaciones tendrá en el máximo torneo de clubes del continente.

El actual Bicampeón del fútbol chileno quedó en el Grupo E junto a Gremio de Brasil, América de Cali colombiano y el G4, un equipo que provenga de las rondas de clasificación y que saldrá de los enfrentamientos entre C4 (Macará vs Tolima) vs C5 (Inter Porto Alegre vs Chile 4).

Esto indica que, nuevamente, la UC podría tener dos rivales brasileños en su zona, pero los fanáticos de los cruzados ya comienzan a planificar lo que serán los viajes por el continente.

Este será el fixture de la UC en Copa Libertadores 2020:

03-05/03: G4 vs Universidad Católica

10-12/03; Universidad Católica vs América de Cali

17-19/03: Universidad Católica vs Gremio

07-09/04: Universidad Católica vs G4

21-23/04: América de Cali vs Universidad Católica

05-07/05: Gremio vs Universidad Católica.