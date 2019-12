¡¡CON TODO!! Este es el fixture de la Selección Chilena en Eliminatorias a Qatar 2022

Un complicado inicio y un aún más difícil cierre es el que tendrá la Roja para buscar los ansiados boletos al Mundial, luego de ausentarse en Rusia 2018.

La Selección Chilena ya conoció el camino que tendrá que recorrer en Eliminatorias para lograr un pasaje y clasificar al Mundial Qatar 2022, luego de ausentarse en Rusia 2018.

La Roja de Reinaldo Rueda tendrá un difícil comienzo cuando tenga que visitar a Uruguay en el Centenario de Montevideo y luego recibir a Colombia en su regreso al Estadio Nacional, recinto que estuvo castigado en el cierre de las Clasificatorias anteriores.

Este martes se realizó el sorteo de todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Chile no la tendrá fácil y deberá conseguir buenos resultados en canchas difíciles en el comienzo.

CALENDARIO DE CHILE

Uruguay vs Chile, 26 de marzo 2020

Chile vs Colombia, 31 de marzo 2020

Chile vs Perú, 3 de septiembre 2020

Venezuela vs Chile, 8 de septiembre 2020

Chile vs Paraguay, 8 de octubre 2020

Ecuador vs Chile, 13 de octubre 2020

Argentina vs Chile, 12 de noviembre 2020

Chile vs Bolivia, 17 de noviembre.