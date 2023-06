Fiscalía se pronuncia por caso de "telefonazo" de Maite Orsini a Valdivia

El fiscal Patricio Cooper efectuó unas serie de diligencias con el objetivo de comprobar la supuesta comisión de delitos asociados al tráfico de influencias de parte de Maite Orsini en favor del Mago Valdivia.

“No hay antecedente alguno que permita a esta Fiscalía tener por acreditado el delito de evasión de detenidos previsto y sancionado en el Artículo 299 Nº1 del Código Penal”, comienza explicando el escrito.

“Lo anterior, por la sencilla razón que el señor Valdivia nunca fue detenido, sino que sometido a un procedimiento de control de identidad y ciertamente no existió ningún tipo de fuga por parte del señor Valdivia por lo que, por esa sola circunstancia, se descarta el tipo penal”, añadieron.

“Resulta claro, a juicio de esta parte, que su actuación no constituye delito, como se ha fundamentado en esta presentación, sin embargo, en términos éticos, sin lugar a duda que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posteriori en un procedimiento policial rutinario que afectó a un tercero mayor de edad”, señala.

La visita del exfutbolista de Colo-Colo al Edificio Norambuena ocurrió días después de que la parlamentaria llamara a la generala de DD.HH.

En ese sentido, destaca que el volante de La Roja estaba en “plena capacidad” para efectuar un reclamo o ejercer acciones contra Carabineros, “presionando además para que se adoptara una revisión del procedimiento que derivó en una investigación administrativa para los funcionarios policiales que practicaron el control de identidad”.

Asimismo, el jurista destaca que “con posterioridad, además, a solicitud suya, de contacto por parte de Carabineros, el tercero fuera recibido en el Cuartel Central de Carabineros por varios Generales de Carabineros, en un acto que a todas luces no está al alcance de cualquier ciudadano sometido a un control de identidad”.

Reproche ético a diputada Orsini

“Su actuar lesiona el trato igualitario que las Instituciones del Estado deben dar a todos los ciudadanos, intervención además fundamentada en relaciones de carácter sentimental con el tercero sometido al procedimiento policial, lo cual agrava el reproche moral”, sentencia Cooper.

Cabe recordar que Maite Orsini, reconoció que llamó a Soza: “para ponerla en conocimiento de que una persona de alto conocimiento público haría una denuncia por vulneración de derechos fundamentales”.

“En dicha conversación no le solicité nada, ella tampoco me solicitó nada, me indicó que se seguirá los canales regulares y al rato de hecho me escribió por whatsapp un funcionario de Carabineros y me solicitó el contacto de esta persona a lo yo accedí sin más”, dijo en su declaración.