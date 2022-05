Fiscalía pedirá dura condena contra Francisco Huaiquipán

El ex jugador de Colo-Colo, Francisco Huaiquipán volvió a hacer noticia, pero no precisamente por algo relacionado a una pelota en la cancha: el ex jugador fue sorprendido tratando de ingresar elementos prohibidos al penal de Colina 1 y arriesga una dura pena de diez años por narcotráfico.



El ex jugador de fútbol profesional podría estar tras las rejas por violar la ley 20.000 relativa al control de drogas y estupefacientes, en donde trató de entrar drogas a Colina 1 para ir en ayuda de su hijo, quien se encuentra encerrado cumpliendo una condena por homicidio.

Lilian Sáez, jueza de garantía, contó cómo se desarrollaron las cosas y la acusación que pesa sobre Huaiquipán: “Ingresar 19 sacos de cemento y diferentes materiales de construcción a la torre 3 B. Al momento que el personal de Gendarmería revisó el cargamento del camión, se percataron que en e interior de los sacos de cemento se encontraban ocultos ocho envoltorios de 281,5 gramos de cannabis, un envoltorio contenedor de 8,94 gramos de clorhidrato de cocaína, un envoltorio contenedor de 2,83 gramos de ketamina, además de 38 teléfonos celulares”, relató.