Filtran primera imagen de Ronaldinho en cárcel de Paraguay

Una noticia a nivel mundial generó en los últimos días la información que venía desde Paraguay, esto luego de que el astro brasileño Ronaldinho Gaúcho quedara detenido y preso en una cárcel paraguaya.

Cabe recordar que Junto a su hermano Roberto, Ronaldinho intentó ingresar a Paraguay con documentos falsos, por lo que quedaron detenidos en el sector de “cuadrilátero”, esto en la prisión de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional paraguaya.

Tras las primeras horas privado de libertad del volante del Barcelona, en redes sociales se comenzó a viralizar una imagen del delantero en la cárcel. Fue el periodista paraguayo Hernán Rodríguez, de Unicanal, quien divulgó la primera fotografía de Ronaldinho preso.

“La justicia no ha considerado que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito, porque no entendía que eran documentos falsos. Él es tonto”, contó el abogado del delantero, Adolfo Marín.

El Ministerio del Interior paraguayo confirmó que el ex futbolista quedó en manos de la Policía luego de un allanamiento a la habitación que ocupaba en su visita a ese país.

"El señor Ronaldinho tiene pasaporte falso y ese es un delito, por eso se ha ordenado su detención. La información que tenemos es que hace un mes él solicitó la documentación y que es falsa la que ahora tiene", informó el ministro del Interior guaraní, Euclides Acevedo.

