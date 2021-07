Filtran video entre Constanza Ríos y Guillermo Maripán

Filtran el momento en que la hija del Chino Ríos y el defensa de la roja de todos se ven juntos y muy "acaramelados".

De acuerdo al relato del periodista Luis Sandoval, todo ocurrió el viernes por la noche.

Además, el reportero reveló que el domingo Maripán invitó a un almuerzo familiar a Constanza y a Guliana, quienes se encuentran el el país debido a su participación en «El Discípulo del Chef»

"Hace dos semanas la lleva a conocer a su familia, para que Constanza conociera a su núcleo más cercano".

"Constanza andaba con Giuliana (Sotela) en la casa de Maripán, o sea no fue sola, fue con su mamá (...) se conocieron en familia, compartieron, creo que hicieron un asado ese día. Fue el domingo antepasado", aseguró.

El programa además mostró imágenes que fueron tomadas el viernes 9 de julio, en un bar del sector de Alonso de Córdova, donde la hija del exnúmero 1 aparece besándose apasionadamente con el seleccionado chileno.

Cecilia Gutiérrez reveló pruebas de que Constanza Ríos podría estar con Guillermo Maripán en el país pic.twitter.com/c61s1aynlr — Chile24hs (@Chile24hs) July 11, 2021

