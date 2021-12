Figura del torneo nacional "se muere de ganas" de jugar en Colo-Colo

Figura del torneo nacional, se refirió a su futuro tras una excelente temporada en Melipilla que lo llevó a ser convocado por la Roja de todos.

“No tengo nada todavía. Me mostraron las opciones que manejan en Melipilla y ahora sólo tengo que esperar. De aquí a más tardar el sábado debería estar definido (…) No se nos haría mal irnos del país por mi familia o ya sea quedarme en Chile. Ahí decidiremos bien”, planteó el aún jugador de Deportes Melipilla.

“La gira me dejó sólo cosas positivas (…) Antes de la nómina estaba convencido que iban a tener un plus lo del extranjero, pero al estar me siento motivado. Si no estoy en un equipo grande, será irme afuera. La primera opción será la mejor para mi familia”, comentó Cristián Zavala.

Figura del torneo nacional, se refirió a su futuro tras una excelente temporada en Melipilla que lo llevó a ser convocado por la Roja de todos.

“Prefiero un equipo grande en Chile a un equipo más chico en México. También tengo opción de un equipo grande en México igual”, sostuvo el jugador de 22 años.

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.