Figura de Uruguay se deshace en elogios para Arturo Vidal

Arturo Vidal llevó una carrera extremadamente exitosa en Europa, coronándose campeón en Italia, Alemania y España. Es por esto que se impulsó como referente de muchos jugadores jóvenes, como es el caso de Federico Valverde, quien llenó se deshizo en elogios para el "King".

Y es que el actual jugador del Real Madrid aseguró ser un admirador de Vidal, destacando el nivel mostrado a lo largo de su exitosa carrera.

"Es un buen equipo con buenos jugadores. Yo siempre he admirado a (Arturo) Vidal. Me parece que es uno de los mejores jugadores durante estos últimos años en Sudamérica y también del Mundo", aseguró Valverde en rueda de prensa

Quizás te pueda interesar: La pésima noticia que le dio Alexis Sánchez a Eduardo Berizzo

En esa misma línea, declaró que el "King" es un ejemplo a seguir y que lo analiza cada vez que puede para aprender cosas nuevas.

"Siempre he intentado mirarlo por la televisión y aprender muchas cosas de él, de llegar al área porque es un volante que juega casi en mí misma posición y siempre he intentado sacarle lo mejor cuándo lo he mirado por televisión", sentenció.

Finalmente, Federico Valverde analizó lo que será el duelo contra Chile, agregando que "va a ser un partido duro, difícil, pero creo que también tenemos un buen equipo y con muchas armas, así que tenemos que aprovecharla".

Es así como Federico Valverde se deshizo en elogios para Arturo Vidal justo antes de tener que enfrentarlo en el marco de las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026, donde Uruguay y Chile se verán las caras este 8 de septiembre en Montevideo.