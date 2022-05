Figura de la selección Argentina hace pebre a Jorge Sampaoli

El mediocampista argentino prefiere ni recordar al ex entrenador de la U, quien lo dejó fuera del Mundial de Rusia 2018.

Leandro Paredes, volante del PSG y la Selección Argentina, aseguró que no tiene los mejores recuerdos del ciclo de Jorge Sampaoli en Ezeiza.

El mediocampista de 27 años se ha transformado en pieza clave del andamiaje albiceleste, quedó fuera de la nómina del Mundial de Rusia 2018.

Por ello, en conversación con TyC Sports, Paredes señaló que “mejor no digo nada, después me manda mensajes diciéndome 'por qué dijiste tal cosa', no sabés lo que es”.

“No tengo mucho para decir sobre él. Hay entrenadores que te dejan cosas buenas y malas. La verdad es que cosas buenas no tengo para decir, y las malas prefiero guardarlas para mí", agregó el jugador formado en Boca Juniors.