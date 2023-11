Figura de La Roja no seguiría en su club por mucho tiempo

Entramos a la parte final del año y si bien en el extranjero, las temporadas funcionan de manera distinta en cuanto a los tiempo, ya se comienza a hablar de los posibles movimientos en el próximo mercado de fichajes de invierno, donde se espera como siempre algunas sorpresas con traspasos llamativos. En ese sentido, llegó la información que una figura de La Roja podría abandonar su actual club pronto.

Actualmente los jugadores nacionales están enfocados en una nueva doble fecha clasificatoria rumbo al Mundial 2026, donde de paso esta será la última del año. El primer desafío de los dirigidos por Eduardo Berizzo será ante Paraguay en condición de local, para luego salir del país y medirse ante Ecuador en busca de buenos resultados.

Es por esto que la preocupación de las situaciones en sus clubes de origen, pueden generar una baja de rendimiento. El jugador en cuestión es Ben Brereton, quien no ha tenido un gran presente desde su llegada al Villarreal de España este año. El delantero nacional no ha podido marcar ningún gol en lo que va de temporada, por lo que es bastante criticado tanto por la hinchada como por los medios.

A esto se suma que sólo ha logrado ser titular en cinco oportunidades, en las cuales obtuvo el triunfo en dos de ellas. Junto con los problemas internos del club donde han tenido que cambiar a su director técnico en repetidas oportunidad, debido precisamente a los malos resultados del submarino amarillo.

En una entrevista realizada con el medio En Cancha, Javier Sidro, jefe de deportes de la Cadena Ser de Castellón habló sobre el presente del jugador de La Roja. "A Brereton no le ha salido nada, no ha tenido continuidad y las pocas oportunidades que ha tenido las ha desaprovechado. No ha sido titular con dos técnicos distintos, lo que es preocupante".