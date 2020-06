El pivot español Pau Gasol tuvo palabras para el volante chileno el Barcelona.

Además se refirió a la campaña que lidera junto a Rafael Nadal en favor de los damnificados por la crisis sanitaria a través de la Cruz Roja.

“Me parece muy necesario e importante lanzar un mensaje de unidad, de esfuerzo coordinado y en conjunto desde el deporte, el cual ha tenido un efecto increíble, ya que entre todos hemos podido recaudar más de 15 millones de euros para llegar a Cruz Roja y después a las personas más afectadas”, comenzó diciendo el pívot a Radio ADN.

“Me alegra mucho que Arturo y otros deportistas en Chile estén participando y lanzando una campaña similar, ya que ese era nuestro objetivo con Rafa: inspirar a otros deportistas del mundo y así ayudar a los que más lo necesitan”, agregó.

Sobre el chileno, comentó que “sin duda, he conocido de su carrera y éxito en el mundo del fútbol, y me alegro que ahora defienda la camiseta blaugrana. Espero que ayude al Barcelona a conseguir más títulos. Me gusta su garra, espíritu y su capacidad de lucha. Siempre ha sido un jugador determinante en todos los equipos que ha estado“.