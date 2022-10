Figura de Colo Colo tendría dus días contados en Macul

El Peluca es uno de los jugadores más queridos por los hinchas del cuadro albo. En Rentistas, el club dueño del 50% del pase, están convencidos de que lo mejor es que Falcón emigre a final de año. “Lo que queremos nosotros es hacer un buen negocio”, apuntó el presidente Nicolás López en diálogo con Radio Cooperativa.

El directivo añadió que la idea es “vender el porcentaje en un buen valor, porque se valorizó el jugador, a eso apostamos cuando nos quedamos con su 50 por ciento”.

“Lo conocemos bastante y sabíamos que iba a triunfar en Chile, como lo va a hacer en cualquier mercado, porque es un jugador con mucha calidad”, reforzó López.

De momento, eso sí, aclaró que no hay ofertas concretas por Maximiliano Falcón: “No hemos hecho ningún acuerdo, sigue todo normal. No he hablado con su representante, pero claro que para nosotros es muy importante el tema del porcentaje”.