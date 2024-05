¡Preocupación en los albos! Figura de Colo Colo pone en duda su continuidad en el equipo

Colo Colo continúa realizando buenas actuaciones en el Campeonato Nacional, lo que les ha permitido recuperar terreno tras haber tenido algunas semanas de malos resultados. Gracias al triunfo del fin de semana pasado ante Unión La Calera, los albos se posicionan actualmente en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Esta semana, hay un descanso en las copas internacionales, ya que llegaron a la mitad de la fase de grupos, donde por el lado del cacique, se ubican en la segunda posición de su zona a sólo un punto de Fluminense, quienes están en la cima de la tabla, donde además son el próximo rival del cacique en el torneo.

Pese a este buen presente en el plano futbolístico por parte de Colo Colo, existe preocupación en el equipo, ya que una de las figuras del plantel dirigido por Jorge Almirón, puso en duda su continuidad en el estadio monumental en el futuro, esto ya que aún no conversa nada con los dirigentes sobre una posible renovación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Este sería el caso de Emiliano Amor, quien es uno de los tantos jugadores de los albos, quienes terminan contrato a fin de año. Pese a que el jugador está concentrado en los objetivos que tiene el equipo por delante, todavía no ha dejado nada en claro sobre su continuidad en el cacique, pensando en que ya debería estar negociando su renovación.

"No conversé nada con los dirigentes todavía, tampoco con el cuerpo técnico. Estoy muy cómodo acá, ahora estoy muy feliz en Colo Colo. Me bancaron en los malos momentos como el año pasado, disfruté con ellos, con los hinchas, los buenos momentos. Me gustaría seguir ganando títulos, estamos ahora a 15 minutos de yo conseguir el quinto título acá en Colo Colo".