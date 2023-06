Marco Antonio Figueroa es desde el 2022 el entrenador de la Selección de Nicaragua, donde ha dirigido en 15 partidos consiguiendo cinco triunfos, dos empates y ocho derrotas (37,77%).

De hecho, el entrenador chileno perdió los tres amistosos que disputó en esta fecha FIFA: primero ante Panamá por 3-2, luego ante Uruguay por 4-1 y cerró sus encuentros amistosos cayendo por 2-0 ante Paraguay.

Fue ante el equipo dirigido por Marcelo Bielsa donde Marco Antonio Figueroa acusó una falta de respeto del técnico argentino tras no saludarlo en su visita al Centenario.

“Yo soy de la vieja escuela y cuando las selecciones van a mi estadio, yo voy y me acerco y saludo”, explicó MAF a Bolavip.

“Todos le ríen al señor Bielsa, sobre todo allá en Chile, todos le celebran y yo no, soy vieja escuela. Si él no viene a saludarme ¿por qué tengo que ir yo a saludarlo? No, yo soy así, me dirán raro, huevón pesado, huevón agrandado, pero así soy”, complementó.

Figueroa y el “respeto a la profesión”

Con goles de Matías Arezo, Rodrigo Zalazar en dos ocasiones y Brian Rodríguez, los charrúas golearon a los dirigidos por Marco Antonio Figueroa, quien celebró el descuento de Luis Coronel.

“En mis tiempos, siempre el local va a saludar y yo lo hice siempre en todos los clubes donde pasé porque eso se llama respeto a la profesión y siempre fui a saludar yo primero. No esperaba que me viniera a saludar. Si él quiso o no quiso, te digo que no me amargó el día. Sí el arbitraje”, resaltó.

A pesar de que perdió en sus tres desafíos, el exentrenador de Cobreloa rescató el trato que le dieron en su visita a Paraguay.

“Espectacular el trato. Le agradezco mucho a Justo Villar, algo totalmente distinto a lo otro. Trabajamos en sus instalaciones muy bien y siempre agradecido con la gente de la albirroja”, concluyó.