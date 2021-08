Fernando Zampedri, tras marcar un doblete en el triunfo 4-3 de la UC sobre La Serena, el goleador cruzado desmintió haberse enfrentado con Diego Poyet.

“Cuando tiran una información la tienen que ver bien, porque de muchos lados me escribieron y me llamaron para saber qué estoy haciendo, que me estoy ‘agarrando a combos’ con el cuerpo técnico”, agregó.

Además, Fernando Zampedri valoró lo mostrado por la UC ante La Serena, en comparación con lo exhibido en el clásico ante la U en Rancagua. “Lo positivo es que el partido pasado tuvimos ocasiones y por ahí nos faltó. En este partido tuvimos muchas ocasiones y marcamos”, dijo el ex Rosario Central.

Sobre los errores en defensa, el Toro comentó que: “Hay que mejorar el retroceso, cuando nos toca defender. Soy el primero que presiona, eso es de todos, es un momento de aprendizaje. Tenemos que cerrar más los espacios y no dar tantas posibilidades al rival”, sostuvo.

Programación de la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2021

Sábado 7 de agosto. 15:00 hrs.: O'Higgins vs Universidad de Chile

Sábado 7 de agosto. 17:30 hrs.: Unión Española vs Ñublense

Sábado 7 de agosto. 20:00 hrs.: Universidad Católica vs Deportes La Serena

Domingo 8 de agosto. 12:30 hrs.: Santiago Wanderers vs Huachipato

Domingo 8 de agosto. 15:00 hrs.: Deportes Antofagasta vs Audax Italiano

Domingo 8 de agosto. 17:30 hrs.: Colo Colo vs Curicó Unido

Domingo 8 de agosto. 20:00 hrs.: Unión La Calera vs Everton

Lunes 9 de agosto. 11:00 hrs.: Cobresal vs Palestino.