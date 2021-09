Fernando Vergara, ex delantero de Colo-Colo aseguró que Chile necesitaba un estratega como Bielsa o Sampaoli para clasificar a un nuevo mundial.

“Yo creo que Martín Lasarte no es la persona idónea para la selección, más allá que pueda ser bueno o mal DT. No lo conozco como persona. Chile necesita un entrenador que sea lo más estratega posible, que sepa armar y desarmar un auto completo, que sepa identificar las acciones como lo hizo Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. No necesita atributos fuera de la cancha, necesita una buena estrategia y que entienda bien lo que significan estos jugadores”, dijo Vergara a REDGOL.

Agregó que “hay manejo de grupo, pero también estás dentro de la cancha, en los cambios. Es lo que tienen entrenadores como Nelson Acosta, que en la semana lo criticas por estructura, pero en el partido capta bien lo que está pasando y prevé situaciones de juego. Como Bielsa y Sampaoli, expertos en armar y desarmar el motor. Eso necesita Chile, más allá del manejo de grupo, que es la especialidad de Lasarte. Necesita decirle a un Alexis Sánchez cuántas veces tiene que retroceder, hasta dónde. Dar órdenes y que te las cumplan”.

“Tampoco creo que es lo idóneo traer un scouting español a la selección chilena. Y los resultados están ahí, más allá que se clasifique o no. No es la manera para proceder en una selección chilena”, complementó.

Hay un error gravísimo: a la selección se la trata como club y no lo es. Trajeron un entrenador para que hiciera una renovación… eso se hace en los clubes, no en las selecciones. En la selección se compite y a alto nivel con los mejores del momento”, sostuvo el ex goleador.

