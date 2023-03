Los serios incidentes que se registraron en el Estadio Monumental durante el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile del domingo pasado fueron denunciados por el árbitro Cristián Garay, pero el periodista Fernando Agustín Tapia cree que la ANFP no hará nada y no sancionará a Blanco y Negro.

"Ayer hubo un comunicado general de la ANFP después de lo ocurrido, pero muy tímido. Entre otras cosas, no solamente por esta alianza política y las distancias con la dirigencia de Azul Azul, sino que además recuerden que la Selección Chilena tiene que jugar amistosos y ser local en el Monumental”, dijo el comunicador en Radio Pauta.

Tapia precisa que “No está el Nacional, no le puedes ir con todo a Colo Colo porque Colo Colo, si se pone en la firme, dice ‘chuta, entonces no te paso el estadio no más si te vas a poner chorito conmigo’”.

“Esos son los problemas cuando no se soluciona este permanente conflicto de no separar a la federación con la ANFP. Hay que jugar hasta fin de año en el Monumental, así que no le va pasar nada”, dijo en el cierre.