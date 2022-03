Fernando Solabarrieta se lanzó con todo en contra de Marcelo Bielsa

Fernando Solabarrieta se cansó de la "Bielsalocura" tras su despido de Leeds, cuestionando sus méritos como entrenador e incluso restándole importancia su paso por La Roja de todos.

"Yo de (Marcelo) Bielsa tengo la mejor opinión, pero discuto el endiosamiento que hay en torno a él", comenzó diciendo en ESPN.

En la misma línea, y en tono irónico, el periodista agregó: "que me digan que no toma equipos grandes por temas de ideales... ¡no toma equipos grandes porque no se los ofrecen, digamos las cosas como son!".

"¿Qué equipo grande le ofrecieron a (Marcelo) Bielsa? Díganme uno", cuestionó el afamado relator deportivo,preguntó al panel.

"Yo valoro su paso por Chile, pero acá no hay título. El título de Chile fue con (Jorge) Sampaoli en Copa América, no con (Marcelo) Bielsa", cerró el comunicador.

"YO DE BIELSA TENGO LA MEJOR OPINIÓN, PERO DISCUTO EL ENDIOSAMIENTO EN TORNO A ÉL"#ESPNF90Chile Fernando Solabarrieta cuestionó los constantes elogios al DT rosarino que lo posicionan dentro de los mejores técnicos del mundo: "No toma equipos grandes porque no se los ofrecen" pic.twitter.com/TFOqhXx7pd — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) February 28, 2022

