Fernando Solabarrieta le dice Chao a la Generación Dorada

El reconocido periodista Fernando Solabarrieta pide con un urgencia un recambio de La Roja y hasta se la juega por la 'jubilación' de al menos la mitad de la Generación Dorada.

"Hoy el rendimiento que mostró la mitad de la Generación Dorada en las últimas eliminatorias obliga a pensar en en decir ‘muchas gracias y que les vaya bien’“, aseguró el comunicador en ESPNF90.

En relación al mismo tiempo, Solabarrieta hizo hincapié en que el portero Claudio Bravo ya tiene reemplazo: “Brayan Cortés hoy día está”.

“¿Gustó el nivel de Isla en las eliminatorias? No. Busquemos urgente un lateral, porque Isla no va a ir al Mundial de 2026. ¿Un reemplazante? Opazo. Quizás no está tan listo como Brayan Cortés, que sí asoma como para decir ‘vengo a ser el recambio de Claudio’, podría acompañar el proceso”, agregó.

“Isla viene de jugar muy mal. ¿Por qué va a seguir jugando las eliminatorias?”, remató.