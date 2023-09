Fernando Solabarrieta explica el retiro de su hijo del fútbol profesional

El periodista Fernando Solabarrieta se refirió a la determinación que tomó su hijo Nicolás.

“Para mí, honestamente, no fue una mala noticia, porque yo lo vi sufrir durante un buen tiempo. El fútbol es muy complicado y yo pensaba que a estas alturas mejor que se dedicara a lo que él estudió”, comenzó diciendo el comunicador.

“Él era muy buen jugador. De hecho hizo algo que era muy difícil, que fue reengancharse en el fútbol profesional después de cuatro años, cuando se fue a Estados Unidos. Volvió y jugó en Palestino y eso demostraba que era un buen jugador, pero luego las situaciones en el fútbol son muy complicadas y a él no se le dieron”, comentó a Lun.

Solabarrieta reconoce que lo pasó mal: “lo vi sufrir en el tema de encontrar equipo, entonces pienso que la decisión de retirarse fue lo mejor”.

“Lo hablamos muchas veces y cuando le llegó la oportunidad de irse a Dubai a una pasantía relacionada con su carrera, ahí pensó que ya era el momento”, detalló el nuevo rostro de CHV.

Solabarrieta apunta a que: “me habría encantando que hubiése cumplido su sueño, pero como las cosas no se le dieron, este paso al costado me parece bien”.

Respecto a la opinión de su esposa Ivette Vergara comentó que “al principio lo apoyaba muchísimo. Yo la verdad nunca estuve tan convencido, porque yo sé que el fútbol es muy difícil y se sufre muchísimo, pero desde el principio Ivette lo apoyó mucho”.

El futbolista de 27 años que estaba jugando en Italia indicó a LUN, que en ese país: “empecé a perder la motivación, fue la primera vez que no tenía ganas de entrenar y me di cuenta de que el fútbol había cumplido un ciclo en mí”.

“Retirarme fue una decisión difícil. A través de los años me pasaron un montón de cosas, pero no quiero hablar mal de nadie, lo que sí puedo decir que mi carrera estuvo marcada un poco por el prejuicio. Se me cerraron puertas por ser yo, por ser hijo de”, explicó el hijo del relator.