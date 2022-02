Fernando Solabarrieta barrió el piso con jugador de Colo-Colo

Fernando Solabarrieta no se guardó nada en contra de un futbolista albo del plantel 2022. El comunicador sacó la voz en el programa F90 de ESPN para criticar con dureza al delantero venezolano: “Santos es un jugador de tercera división, de allá venía".

Además, dijo que: "no le estoy faltando el respeto, pero un jugador que tiene de promedio de gol un 0,2 y que ha convertido 40 goles oficiales, viene de tercera división a Colo Colo. Yo no recuerdo un 9 de Colo Colo que haya venido de la tercera división de un país".

En la misma línea, esgrimió que: "quizás una apuesta, pero no desde la tercera división un jugador de 34 años que ya no fue”.

Eso sí, aprovecha de dejar en claro que “a mí no me gusta matar jugadores, pero de vez en cuando hay que hacer el ejercicio real. Yo ni siquiera lo conozco, sin conocerlo me parece un tipo simpático por lo que veo en redes sociales, parece un tipo divertido, alegre, debe ser muy amable, pero como futbolista…", lanzó

Para cerrar, dijo que: "Lo dijimos acá antes de que llegara, ¿cómo Colo Colo va a traer un jugador de esta trayectoria? ¿Por qué? Habían cinco opciones antes que él y se cayeron todas, no nos olvidemos que Colo Colo empezó con Moreno Martins, esa era la prioridad y terminan trayendo a Santos”.

