Fernando Solabarrieta mostró su parecer tras el arribo del delantero venezolano a Macul, el periodista y conductor de ESPN F90 Chile, se lanzó con todo.

“No tiene ningún curriculum para jugar en Colo-Colo, ninguno. Seamos serios”, comenzó diciendo de entrada. Después, cuando se le enrostró la lista de clubes en las que ha jugado en Europa, dijo que “Cuando uno dice jugó es porque realmente estuvo en un equipo 2, 3 temporadas y fue importante y no es el caso”, reclamó de entrada.

Si bien Solabarrieta después reculó y dijo que “No lo quiero matar, porque después es muy fácil decir ‘esperemos a ver qué pasa’, no pasa nada. Listo, ¿y por qué no te adelantas tú que conoces el fútbol? Dices, mira, le va ir bien, le va ir mal”, aseguró.

Para cerrar, y al ser consultado sobre el caso Blandi que terminó siendo similar en los albos, pero a la inversa, Solabarrieta concluyó diciendo que “Eso es otra cosa, era una buena idea que no te dio resultado”.

