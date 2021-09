Fernando Solabarrieta, conductor en ESPN, analizó la obtención de la copa Chile número 13° para el Cacique.

"Se van a enojar los hinchas de otros equipos, pero es verdad: el Campeonato Nacional necesita tener un Colo Colo fuerte. Todo se revitaliza, incluso los otros equipos, que reciben un Colo Colo potente, que convoca. No el gris del torneo pasado, donde las cosas se hicieron muy mal", comenzó diciendo.

"El cambio brusco ha sido muy bueno para Colo Colo y el fútbol chileno, y creo que Gustavo Quinteros fue fundamental", explica el periodista.

"La llegada de Edmundo Valladares y que ahora la presidencia tenga el color de un club deportivo y social, y no de una sociedad anónima, también ha sido súper relevante", celebra el periodista deportivo.

"Colo Colo es un equipo que juega en razón de la historia de Colo Colo y creo que Quinteros le encontró la vuelta, después de mucho rato", subraya.

"A Quinteros en el campeonato pasado le fue mal, seamos directos. Cuando llega, el objetivo no era salvarse del descenso, si no que meterse en copas internacionales. Y terminó sufriendo hasta el último partido y si no era por un chico de 19 años, el chico Pablo Solari, yo no sé qué hubiese pasado. Costa, Cortés y Solari sostuvieron a Colo Colo en las últimas fechas", reflexiona el comunicador a REDGOL.

"Había un equipo desgastado, con jugadores que ya no podían entregarle nada a Colo Colo y se fueron manteniendo por errores dirigenciales, por ir renovando un grupo que había vivido sus mejores glorias hace tres años", sentencia.

"Creo que ahí hubo un error de ordenamiento del plantel, a tal punto que Colo Colo fue líder la semana pasada y no lo era hace 891 días. Un equipo que generalmente es líder del torneo, pasaron dos años y más de cuatro meses, para volviera a serlo", agrega Solabarrieta.

Para cerrar, Fernando Solabarrieta dijo que: "Eso es una locura. Es aberrante en la historia de Colo Colo y no puede pasar nunca más. Y eso sucedió en Colo Colo, imaginar lo mal que estaba el equipo y la institución".

Lunes 6 de septiembre

11:00 | Cobresal vs Ñublense | Estadio El Cobre

| Estadio El Cobre 20:00 | Universidad de Chile vs Deportes La Serena | Estadio El Teniente

Martes 7 de septiembre

15:00 | Deportes Melipilla vs Unión Española | Estadio Municipal La Pintana

| Estadio Municipal La Pintana 17:30 | Deportes Antofagasta vs Curicó Unido | Estadio Calvo y Bascuñán

| Estadio Calvo y Bascuñán 20:00 | Universidad Católica vs Audax Italiano | Estadio San Carlos de Apoquindo

Miércoles 8 de septiembre

15:30 | Unión La Calera vs Santiago Wanderers | Estadio Nicolás Chahuán

| Estadio Nicolás Chahuán 18:00 | O’Higgins vs Colo Colo | Estadio El Teniente

| Estadio El Teniente 20:30 | Everton vs Palestino | Estadio Sausalito