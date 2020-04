Fernando González recordó su destacada participación en el Australian Open 2007

El ex tenista nacional aseguró que jugó "el mejor tenis de su vida" en las pistas de Melbourne Park.

El ex tenista chileno Fernando González volvió a rememorar algunos de los mejores momentos de su carrera en conversación con el canal deportivo ESPN, asegurando que el mejor desempeño de su carrera lo tuvo en el Abierto de Australia del año 2007, en donde cayó en la final ante el suizo Roger Federer en tres sets.

Sobre el certamen, el ex 5 del mundo afirmó que "en ese torneo, a partir de la tercera ronda, fue el mejor tenis de mi vida. Jugué con (Lleyton) Hewitt en la tercera ronda y en los primeros dos sets hice tres errores no forzados, cosa que antes hacía en un game".

"Después jugué con (James) Blake y le gané en sets seguidos, después con Rafa (Nadal) y (Tommy) Haas también, y después perdí con Roger. Pero ese partido con Rafa... Jugar con él para mí no era nada cómodo, porque era zurdo y me neutralizaba muy bien el servicio", agregó.

"Pero me sentía muy bien físicamente, súper liviano. Sentía que no hacía esfuerzo en lo más mínimo para moverme, eso me dio una tranquilidad muy grande para poder jugar. Dije 'aquí podemos jugar mucho rato'. Fueron unas tremendas tres semanas", cerró.