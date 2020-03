Fernando Felicevich reveló los tres equipos interesados en Charles Aránguiz

El representante del "Príncipe" contó que el jugador maneja ofertas desde España e Italia para jugar la próxima temporada.

El representante del mediocampista nacional Charles Aránguiz, Fernando Felicevich, reveló a la cadena Fox Sports que “estamos pendientes de varias ofertas de Europa. Quiere seguir allá, pero por ahora no hay ofertas que nos gusten”.

El agente del volante de Bayer Leverkusen detalló que las ofertas vienen por parte del Atlético de Madrid (España), Atalanta y Fiorentina de Italia, asegurando que "nos han llamado, pero no han hecho oferta” concreta por los servicios del jugador.

Ante la posibilidad que no surja una oportunidad concreta en el Viejo Continente, el representante reveló que “si no convence nada, volver a Sudamérica será una posibilidad siempre. Charles está muy unido a Chile y no lo consideraría un paso atrás”.

Recordemos que durante fines del año pasado el "Príncipe" estuvo en la órbita de Internacional de Porto Alegre para disputar la actual Copa Libertadores de América, donde comparten grupo con la Universidad Católica.