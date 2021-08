Fernando de Paul y las críticas: “Algunas me dan risa, pero no me afecta”

El arquero de Universidad de Chile, Fernando de Paul, sacó la voz tras recibir duras críticas tras ser expulsado en el partido con Curicó Unido.

Una dura caída registró Universidad de Chile por 0-2 ante Cobresal, en un partido que estuvo marcado por el regreso de los hinchas. Pero también contó con el regreso del capitán azul, Fernando de Paul, quien se ausentó tres fechas tras ser expulsado ante Curicó Unido.

Y justamente fue su tarjeta roja ante los curicanos la que le costó ser el blanco de todas las críticas. Y este martes habló en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, donde fue consultado sobre dicha situación, y aseguró que hay quienes lo quieren en el arco azul y otros que no.

“A veces por casualidad la escucho o la veo, pero la tomo de quién viene. El puesto de arquero genera muchas críticas", reconoció De Paul. Cabe destacar que tras su suspensión, fue Cristóbal Campos quien defendió el arco azul ante Ñublense, Universidad Católica y O’Higgins.

El “Tuto” aprovechó la situación para reflexionar, y reconoció que "hay gente que quiere que esté acá y otros no. Como le debe pasar a todos los jugadores, estamos expuestos a eso y los futbolistas tenemos que estar preparados para esas cosas”.

Para finalizar, el histórico ex arquero de San Luis -donde tiene una galería del estadio con su nombre- se refirió a la ola de críticas que recibió. Y dejó en claro que estas no le afectan, y mucho menos entorpecen el trabajo que lleva para cumplir sus distintos objetivos.

"Esas críticas no me modifican mis objetivos e incluso algunas me terminan causando risas, pero la verdad no me afecta”, concluyó el cuida tubos del “Romántico Viajero”.