Fernando De Paul respondió con todo a históricos de Universidad de Chile

El arquero y capitán de Universidad de Chile respondió con todo a las críticas que el plantel a recibido por parte de exjugadores que los postulan al descenso.

El capitán de Universidad de Chile, Fernando De Paul, se refirió a las críticas que ha recibido el equipo estudiantil por parte de ex emblemas del club. Y es que incluso algunos de los ex jugadores anticiparon que, si la situación no cambia pronto, terminarán peleando el descenso otra vez.

Ante eso, el “Tuto” asistió a conferencia de prensa y le bajó el perfil a lo sucedido y señaló que "es parte de lo que es la televisión, seguramente venden a través de eso, pero fue siempre así, no sorprende para nada. Últimamente hay muchos exjugadores que deciden participar, opinar, porque realmente ellos fueron los que vivieron desde adentro el futbol y tienen voz autorizada para opinar".

"Pasa mucho, después van tomando un rol diferente o hacen algo que vende un poco más y entran en un personaje, a veces puede molestar porque a veces se pasa un poco el límite. Creo que tiene que haber un respeto, no solamente porque ellos estuvieron de este lado, sino porque tiene que haber un respeto", añadió.

Para finalizar, De Paul indicó que "a veces la vida te lleva a hacer cosas que capaz en un momento criticaste. Estoy seguro que la mayoría de esos jugadores, cuando estaban en actividad, criticaban a los que hacían eso. Hoy están en ese lugar, pero es todo válido".

"El fútbol es así, hay que adaptarse a esto. El problema realmente es para el que le afecta, el que no le afecta, no hay ningún tipo de problema", cerró el capitán del “Romántico Viajero”.

Universidad de Chile ahora se mentaliza en volver al Campeonato Nacional 2021, donde deben luchar por subir en la tabla. Así, el próximo martes 20 de julio chocará con Deportes Melipilla a contar de las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.