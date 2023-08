Desde Argentina surgió que Fernando de Paul está considerado en la carpeta de uno de los "seis grandes" del otro lado de la cordillera, sin embargo el hecho de que el mercado de pases esté cerrado en nuestro país le cierra la puerta por parte de Gustavo Quinteros.

Colo Colo está a dos días de definir el avance en la Copa Chile ante la Universidad Católica que tal como el Cacique, también está en negociaciones para desprenderse de un jugador. Por el lado de los albos el pretendido es Fernando de Paul y el mercado es el argentino.

El "Tuto" ha alternado en el arco de Colo Colo junto a Brayan Cortés después de una indisciplina de este último que dejó de ser indiscutido. La opción la aprovechó Fernando de Paul y sus rendimientos lo pusieron en la carpeta de prioridades de Vélez Sarsfield.

Fernando de Paul podría jugar por primera vez en el fútbol argentino

"Es una buena noticia porque es un jugador más que es pretendido por un club importante de Argentina. Para él, para el club, siempre es buena noticia que haya interesados en algunos jugadores, pero es difícil considerar una oferta porque después no se puede incorporar a nadie", dejó en claro Gustavo Quinteros.

Quizás te interesa leer: RN oficia a ministra Arredondo por nexo con fundación que recibió $60 millones

Al otro lado de la cordillera tienen la ventana abierta para fichar jugadores, no así el caso de Chile, por lo que es el principal motivo del técnico albo para no aceptar la primera oferta del cuadro trasandino por uno de los jugadores que ha sido citado La Roja.

"No creo que sea posible una salida de un jugador y menos de un arquero en estos momentos"

"Hoy junto a Cortés son muy importantes para el equipo porque en momentos difíciles han sostenido y han actuado de muy buena manera y ellos, los dos, han sido muy importantes para que hoy tengamos una posibilidad más en Copa Chile y para que también estemos en la zona alta de la tabla con posibilidad de clasificar a copa así que no creo que sea posible una salida de un jugador y menos de un arquero en estos momentos", agregó el estratega del Cacique.

El penal no sancionado de Peranic a Palacios en la llave de ida con la UC

"El árbitro necesita la ayuda del asistente, del cuarto, nosotros estábamos de costado y lo vimos claramente y el línea lo tiene que haber visto. El árbitro quizás no estaba bien ubicado o no estaba mirando la jugada o por ahí optó por no cobrar, pero tiene los asistentes que tienen que ayudarlo para que no se sigan cometiendo errores", afirmó el técnico.