Fernando Astengo le disparó con todo a Colo-Colo y no se salvó nadie

Fernando Astengo opinó sobre la crisis que vive Colo-Colo en la actualidad y aseguró que todos en el club tienen responsabilidad del mal momento albo.

Colo-Colo continúa con una mala racha que lo hunde en una profunda crisis que pareciera no tener solución. Al polémico espectáculo del partido ante Antofagasta, ayer se sumó la lapidaria derrota ante Peñarol por 3-0, que los dejó al borde del abismo en Copa Libertadores, en el último lugar del Grupo C.

Es por lo anterior que los hinchas se han manifestado en contra del mal momento que vive el club, y las distintas voces que rodean al equipo también lo han tenido que hacer. Y si de voces cercanas a Macul se trata, Fernando Astengo es voz autorizada en el estadio Monumental.

El “León”, que defendió la camiseta del Cacique en 1986 como jugador y en 2008 como técnico, entregó su opinión a Radio ADN sobre la crisis que viven en Pedreros, y aseguró sentirse "Bastante decepcionado y un poco avergonzado. Estuve sudando el partido de Colo-Colo, es un desastre".

Según el entrenador, el momento del Eterno Campeón "es la tormenta perfecta. La expresión futbolística deja mucho que desear. Hay que armar un plantel nuevo. Uno puede jugar mal, pero no correr o luchar, es imperdonable”.

Astengo se sentó en la banca de Colo-Colo en 2008, y sabe lo que significa dirigir a los albos. Así, también aprovechó de repasar el pésimo nivel de juego:"Cuando pasan ese tipo de cosas es porque estás entregado. No es que no te salga nada, es que parece que no hay un interés. Es decepcionante. Colo-Colo está pasando por un momento que es lapidario".

Finalmente, apuntó sus dardos hacia Gualberto Jara y sus malas decisiones para hacer cambios cuando los encuentros se complican, y confesó que “íbamos en el 88’ u 89’ y no hacían cambios. Hay muchas decisiones que han sido muy mal tomados. Yo entiendo a los técnicos, pero a este equipo no lo salva ni Maradona".