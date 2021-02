Fernando Astengo barrió el piso con Insaurralde: "Es para equipos chicos"

El ex entrenador y jugador de Colo-Colo, Fernando Astengo, se manifestó al respecto de la salida del central argentino del Monumenal.

Fernando Astengo, ex director técnico y jugador de Colo-Colo, se mostró satisfecho tras la confirmada salida de Juan Manuel Insaurralde. El argentino no renovará su contrato con los albos cuando termine el Campeonato Nacional 2020, y partira a Independiente de Avellaneda tras sostener que no tiene opciones para ser titular en el cuadro “Popular”.

"Insaurralde nunca me llamó muchísimo la atención, porque yo encontraba que un central para jugar en Colo Colo tiene que reunir otras características y él es alto, pesado de movimientos; en términos de velocidad, tuvo inconvenientes con diferentes rivales, recurría mucho al foul, ni tenía una salida limpia", comenzó señalando Astengo en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Generalmente, lo de él eran pelotazos a los centrodelanteros. Considero que está bien que Colo Colo busque otra alternativa que sea distinta, un central que pueda jugar en la mitad de la cancha, que pueda jugar al riesgo, que Colo Colo pueda presionar al equipo rival en el campo contrario", complementó el “León”.

"Insaurralde es para equipos chicos, esos equipos que se agrupan, donde quedan menos espacios que recorrer. Está bien, ya estuvo en Colo Colo. Es normal, viene con el respaldo que estuvo en Boca, es bueno que Colo Colo busque centrales más rápidos, más ágiles", agregó.

Tras eso, el otrora central albo, que fue escogido en el Equipo Ideal de América de 1988, expresó que el Eterno Campeón necesita más jerarquía. Y explicó que "han jugado de diferentes formas y no ha funcionado. Uno viendo el partido con Iquique entiende por qué está tan en el fondo, ya que más mal de lo que jugó con Iquique, no se puede jugar".