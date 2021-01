El ex defensa del cuadro popular no está muy conforme con el zaguero charrúa.

El Peluca es considerado por los hinchas como el mejor jugador del pe´simo presente albo, Astengo no está de acuerdo:

"Se hacen comentarios sin pensar, del folclor chileno, del periodismo, pero para mí fue un chiste, una broma mechona, nada más que eso. Juegas dos partidos en Colo Colo y te quieren comparar con el Flaco Rojas, Mario Soto, Ronald Fuentes, hay una cantidad de jugadores. Yo creo que se rieron por la situación. Colocarlo en la insignia de Colo Colo es una falta de respeto del terror, o sea, cuando lo vi no lo podía creer. No sabía si era el Cacique, Valderrama, no sabía quién era”, partió diciendo a RedGol.

“No voy a perdonar esas comparaciones, porque si una de las característica de Chile en la época de los 80’ fue que tuvo grandes defensores centrales. Entonces, jugar uno o dos partidos, sacar una pelota en la línea, correr para todos lados como un caballo loco, obviamente, eso significa que no eres un buen central”, agregó.

“Falcón es un tipo que corre, que lucha, que se tira al piso y eso es todo. Pero un buen central tiene que tener una muy buena lectura de juego, saber cuándo anticipar o retroceder, cuándo proyectarse en ataque para que no queden espacios atrás, hay una serie de factores que las debe tener un buen central”, complementó.

“Por lo tanto, hasta el momento, le realicé un pequeño seguimiento después de estas bromas y, la verdad de las cosas, creo que está al debe. Entre Juan Manuel Insaurralde y él, yo los encuentro sumamente discretos”, cerró.