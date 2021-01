El ex defensa del Cacique se lanzó contra el estratega de Colo-Colo por su bajo rendimiento.

Quinteros ya lleva 15 partidos al mando del Cacique, 14 en el Torneo Nacional y uno en la Copa Libertadores. Los bajos resultados del estratega argentino nacionalizado boliviano son 7 derrotas, 4 empates y solo 4 victorias.

Fernando Astengo se refirió a Gustavo Quinteros en conversación con El Mercurio.

Respecto a lo futbolístico, Astengo señala que “desde que llegó Quinteros no se ve un sello y tampoco hay mejora en los rendimientos individuales. El equipo intenta agruparse y salir de contra, pero para ello se necesitan jugadores rápidos, el arco rival les queda muy lejos a los volantes. No es casual que no haya pateado al arco ante Wanderers”.

A raíz de las suspensiones del estratega del cuadro popular, el León Astengo sostiene que “repercute que el técnico no esté en la cancha, porque al borde del campo uno puede dar directrices, ir leyendo el partido, cambiar el sistema, soltar a los laterales. Quinteros no ha estado a la altura porque él es la cabeza, debe ser el pensante y, cayó en el nerviosismo en vez de transmitir calma, se muestra alterado, reclamando todas las jugadas, fuera de sí”, cerró.