Fernando Agustín Tapia explotó contra los brasileros y el VAR

Fernando Agustín Tapia, periodista de Radio Pauta, se lanzó con todo contra la Conmebol por la serie de errores en el arbitraje que favorecieron a los equipos brasileros en Copa Libertadores.

"Tres errores groseros seguidos con el VAR en la Libertadores. Tres equipos brasileños favorecidos consecutivamente. El jefe de los árbitros, el brasileño Wilson Seneme, debiese también ser removido de su cargo en @Conmebol Eso siempre y cuando se actuara con transparencia..."

Respecto al polémico penal que le dio el triunfo de Palmeiras de Brasil, por una mano de Germán Lanaro, Poyet dijo que “del penal no voy a hablar mucho. No soy un fan del VAR. Entiendo el fútbol de una manera lógica y creo que estamos perdiendo la lógica, estamos haciendo anti-pasional el fútbol, no se juega nada, lo más lindo es gritar los goles y si alguien se equivoca, es humano”.

“Ahora las reglas no las sabe nadie y te explican que si el pie en el que la pelota pegó antes de pegar en la mano está levantado, no es penal, pero como está apoyado en el suelo sí es penal… Cerremos, apagamos la luz y vámonos, no se puede jugar al fútbol”, añadió.

Para finalizar, a la hora de explicar los cambios realizados, el de Montevideo apuntó que “yo soy el entrenador y yo tomo las decisiones. Como dije un día, si vas perdiendo y pones dos delanteros o vas ganando y pones dos defensas, que dirija mi mamá que la quiero mucho y tiene 84 años”.