Fernando Agustín Tapia: "Lo de Thompson no es un error, es un delito"

Fernando Agustín Tapia, panelista del programa Pauta de Juego, se pronunció acerca de la segunda denuncia que afecta al canterano albo y le mandó un fuerte recado a Blanco y Negro.

"Primero, es súper importante aclarar los conceptos. Lo de Thompson no es un error, es un delito, por lo tanto digamos las cosas como son, es reincidente y esta situación se puede haber repetido en otras similares. Segundo, esto me parece gravísimo. En la última acción, Colo Colo fue corresponsable porque nos vendieron la pomada del acompañamiento del jugador, incluso fue reincorporado al primer equipo. Ojo a la alta responsabilidad a la última etapa que tiene Colo Colo como club", dijo el también comunicador de TVN.

Agregando que "no puede ponerse una vez más el interés económico o deportivo por sobre las cosas que son más trascendentes y acá hay una señal que tiene que dar el club muy potente sobre este caso. En la medida de reconocer este hecho, tiene que ser acompañada a una medida a ese nivel".

"Probablemente, Colo Colo no va a querer hacer la perdida del capital humano como el pase del jugador y en alguna manera va a tratar de encausar ese talento que tiene ahí, pero que tiene problemas graves que no son compatibles con la sociedad . El jugador tiene que ser apartado del primer equipo, tiene que ser apartado de la actividad deportiva de Colo Colo mientras enfrente los cargos de su expareja y que haga un tratamiento de verdad, no un maquillaje", sentenció.