Fernando Agustín Tapia critica duramente a Darío Osorio

Fernando Agustín Tapia, panelista de Pauta de Juego analizó el presente que vive "La joya" de Universidad de Chile.

"Yo creo que hay uno más prendido que otro. En mi juicio, Assadi está rematando mejor el cierre de año que Osorio", partió diciendo en Pauta de Juego.

"A mí me parece que Osorio se manejó mal y él está en un proceso de formación tratando de consolidar el talento que lo tiene que es innato, pero hay una cuestión que no es negociable como decía Jorge Sampaoli, que es la actitud. Él tiene que tener un poco más de actitud porque cada vez que pierde una pelota se queda parado, no lucha, no batalla y le cuesta ir al piso, a veces hay que ponerle eso y no es todo talento y depender de lo que haga el resto", remarcó el ex CHV.

Para finalizar, el reconocido comunicador indicó que "yo veo cierta displicencia en ciertos pasajes de los partidos en Osorio", cerró.