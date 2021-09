Feministas funan a Cristiano Ronaldo en pleno partido

Feministas de Inglaterra llamaron la atención de todo el mundo en el regreso del astro a las canchas de Manchester, We Level Up se atribuyó la protesta, señalando mediante un comunicado que “volamos un avión sobre el campo de juego del Manchester United y nuestro mensaje es simple: Cree en Kathryn Mayorga. Digamos NO a la cultura del silencio al rededor de la comunidad del fútbol. Sumá tu solidaridad a Kathryn y sobrevivientes”.

Antes de que comenzara el encuentro, un avión sobrevoló el estadio con una pancarta que tenía el siguiente mensaje: “Cree a Kathryn Mayorga”.

Según Daily Mail, el objetivo de este colectivo fue visibilizar la denuncia que Ronaldo recibió hace tres años por violación.

Recordemos que en 2018 un diario alemán reveló el acuerdo que habría firmado CR7 y la joven por su silencio.

Todo comenzó la noche del 13 de junio del 2009 en Nevada, Las Vegas. Allí, Kathryn trabajaba como imagen en varios bares y discotecas. Y fue precisamente en una de estas en las que conoció a Cristiano Ronaldo.

El ex Juventus, que estaba a punto de firmar su contrato con el Real Madrid, decidió tomar una semana de descanso en la ciudad estadounidense. Se alojaba en el Palms Casino Resort. Se trataba de una suite con jacuzzi que valía unos 6.300 euros la noche.

☄️ We flew a plane over the Man United football ground and our message is simple: Believe Kathryn Mayorga.



Let’s say NO to the culture of silence around abuse from the football community. Pledge your solidarity with Kathryn & survivors: https://t.co/YZgcxou75E pic.twitter.com/jvGVOBYTIP — Level Up (@we_level_up) September 11, 2021