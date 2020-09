Feliz cumple Ronaldo: Mundo del fútbol saludó al mejor 9 de la historia

El ex delantero de la selección brasilera cumple 44 años este 18 de septiembre.

Cruzeiro, Real Madrid, Barcelona, Milán entre otros, son algunos de los equipo que disfrutaron con el talento de Ronaldo Luís Nazário de Lima, el nacido en Río de Janeiro es considerado el mejor delantero de todos los tiempos.

Campeón del mundo dos veces con Brasil, además levantó la Copa América en 1997 y en 1999, también fue el golador del mundial del 2002. Ronaldo obtuvo el Balón de Oro en 1997, 2002. Actualmente es el Presidente de Valladolid de España.

Este 18 de septiembre está de cumpleaños y en las redes sociales recibió miles de saludos:

Ronaldo Luís Nazário de Lima is 44 years-old today.



Has there ever been a greater number 9? pic.twitter.com/aT5LDscWUc