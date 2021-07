Felipe Gutiérrez, volante de Universidad Católica se lanzó con todo en contra de los medios por las duras críticas que ha recibido el equipo Cruzado por su juego: “A todos los equipos del fútbol chileno se les da muy duro y no entiendo no por qué. No sé cuál es el fin de criticar y criticar, se vuelve tedioso mientras estás entrenando en el día a día”, comenzó diciendo el volante.

En esa línea, añadió que “hay que tratar de disfrutar más lo que tenemos porque tratamos de hacerlo de la mejor manera. Muchas veces se dan las cosas y otras no, por ejemplo, veo el caso de Santiago Wanderers y pienso que debe ser muy complejo el momento del club cuando los chicos se esfuerzan tanto por sacar la situación adelante”.

Finalmente, Gutiérrez tuvo palabras para la llave perdida ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

“Por una u otras razones las cosas a veces no se dan. Cuando lo diste todo y perdiste, las críticas son las mismas. Nosotros hicimos una buena llave contra Palmeiras y los comentarios fueron que seguimos en deuda en el plano internacional. Es complejo trabajar con eso porque se lee en el día a día, pero me quedo con el trabajo y la voluntad de querer mejorar”, cerró Felipe Gutiérrez.

La programación de la fecha 13 del Campeonato Nacional

MARTES 27 DE JULIO

Audax Italiano vs Everton | 19:00 | El Teniente

MIÉRCOLES 28 DE JULIO

Cobresal vs Deportes Melipilla | 11:00 | El Cobre

Unión Española vs Huachipato | 15:30 | Santa Laura

O'Higgins vs Curicó Unido | 18:00 | El Teniente

Unión La Calera vs Palestino | 20:30 | Nicolás Chahuán

JUEVES 29 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Universidad Católica | 12:30 | Calvo y Bascuñán

Santiago Wanderers vs Colo Colo | 15:00 | Elías Figueroa

Universidad de Chile vs Ñublense | 19:00 | El Teniente

Libre: Deportes La Serena.