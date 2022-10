Felipe Seymour pide un estadio para Universidad de Chile

El formado en los azules sacó la voz en conferencia de prensa respecto a la localía del Bulla: “Más allá de todos los problemas de este año y el pasado también, la U merece y tiene que tener un estadio. Es especial empezar la semana y no saber dónde vas a jugar, porque te dicen un estadio y a última hora lo cambian”.

“Haces una planificación como club y te cambian las condiciones. Incluso ahora lo del partido con Cobresal, que nuevamente iremos al CAP, entiendo que el club tenía reservado el Estadio Nacional y el Santa Laura, pero por dos eventos no se va a poder jugar. Se pidió a la Quinta Región y no autorizaron, entonces ya es casi ir descartando los estadios y ciudades donde jugar”, añadió el mediocampista.

Asimismo, Seymour apuntó que “sí o sí la U tiene que tener un estadio, es un gran anhelo y proyecto, todas estas situaciones van empujando a la necesidad de la construcción y encontrar esa solución”.

"TENGO UN AÑO MÁS DE CONTRATO, PERO LA VERDAD NO ME HE DETENIDO A PENSAR EN LO QUE PASARÁ EL PRÓXIMO AÑO"#SportsCenter Felipe Seymour, capitán de la #UdeChile, analizó a su próximo rival en el Campeonato Nacional y además habló sobre su continuidad en el cuadro azul.