¿A la U? Felipe Mora deja Pumas y queda completamente desempleado

El delantero de la Selección Chilena, Felipe Mora, se despidió de su club en México y ahora debe buscar un equipo donde jugar la temporada 2020.

Los hinchas de Universidad de Chile se levantaron este lunes con una enorme ilusión pese a haber comenzado con una dura derrota su camino para salvarse del descenso.

El elenco de Hernán Caputto cayó de manera agónica por 2-1 ante Huachipato, mostrando muy poco poder ofensivo, por eso la noticia de este lunes los llenó de esperanza.

Esto, porque uno de sus ex goleadores, Felipe Mora, acaba de quedar sin club al despedirse del Pumas de México y debe buscar equipo para jugar esta temporada.

"Hoy toca despedirse... Y no me quedan más que palabras de agradecimiento a mis compañeros, cuerpo médico, utileros y a la gran afición de Pumas, que me brindaron cariño y respeto durante todo este tiempo", comenzó en su Instagram.

"Estaré eternamente agradecido de ustedes, y de Pumitas también, por abrirle las puertas a mi Felipito -su hijo-. Aquí tendrán un hincha más que los seguirá apoyando a la distancia", añadió el formado en Audax Italiano.

Felipe Mora había sonado en la U a comienzos de temporada y el horrible inicio de Ángelo Henríquez le podría abrir una ventana al delantero para regresar al CDA.

¿Podrá volver?