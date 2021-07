Felipe Gutiérrez, volante de la UC analizó el triunfo 3-0 ante Ohigginis de Rancagua: "Estaba con confianza y vi el espacio en el primer palo, no había nadie cerca y venían nuestro centrales de atrás. Podía intentarlo y afortunadamente se dio. El arquero era alto, si buscaba el segundo palo era lejos y ahora quise intentarlo".

Gutiérrez valoró su vuelta al fútbol: "He ido trabajando, me ha costado, ha sido complicado en los últimos dos años, ahora volver a jugar me ha costado bastante, pero el esfuerzo y sacrificio que uno hace superan otras cosas".

"He logrado participar, cuando firmé con el club una de las razones era que mi vuelta era para agosto y llevo más de 15 partidos. Seguiré trabajando de la misma forma, no me siento importante sino uno más", añadió.

Felipe Gutiérrez, volante de la UC analizó el triunfo 3-0 ante Ohigginis de Rancagua

Sobre las críticas al equipo, afirmó: "Es rara la sensación, porque el cuestionamiento siempre está. El futbol chileno critica mucho. Seremos menos malos que los demás, a pesar de las críticas estamos primeros. Pasamos una fase de grupos que hace años no se pasaba. Las sensaciones son positivas, ante Palmeiras no entró la pelota"

Luego, indicó: "A principio de año todos se proponen objetivos. Nosotros tenemos el nuestro, algunos se dan y otros no. Ahora tenemos el Campeonato Nacional y vamos paso a paso".

Finalmente, sobre la burbuja sanitaria que mantiene la UC, aseveró: "Fue positivo juntarnos un poco, la pandemia te aleja de lo grupal y ha sido bueno para generar lazos entre nosotros. Aunque siempre están las ganas de estar con la familia".

La programación de la fecha 13 del Campeonato Nacional

MARTES 27 DE JULIO

Audax Italiano vs Everton | 19:00 | El Teniente

MIÉRCOLES 28 DE JULIO

Cobresal vs Deportes Melipilla | 11:00 | El Cobre

Unión Española vs Huachipato | 15:30 | Santa Laura

O'Higgins vs Curicó Unido | 18:00 | El Teniente

Unión La Calera vs Palestino | 20:30 | Nicolás Chahuán

JUEVES 29 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Universidad Católica | 12:30 | Calvo y Bascuñán

Santiago Wanderers vs Colo Colo | 15:00 | Elías Figueroa

Universidad de Chile vs Ñublense | 19:00 | El Teniente

Libre: Deportes La Serena.