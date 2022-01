Felipe Flores perdona a Johnny Herrera y ataca a Nicolás Castillo

Felipe Flores se refirió a dos de sus "enemigos" en el fútbol chileno. Sin embargo, FF17 reconoció en conversación con RedGol que su rivalidad con el ex golero azul quedó de lado ahora que el actual comentarista de TNT Sports incluso ha dicho que Colo Colo es el gran candidato a ser campeón del Campeonato Nacional 2022.

Por eso, el ex Colo-Colo no tuvo problema alguno para decir con respecto a su ex rival que “ahora su postura y su opinión ya es de otro ámbito, sacándose un poco la camiseta, y a nivel de profesionalismo su opinión es respetable".

Además, dijo que: “ahora su postura y su opinión ya es de otro ámbito, sacándose un poco la camiseta, y a nivel de profesionalismo su opinión es respetable".

"Como lo estamos viendo en los equipos que se están formando, dentro de los candidatos siempre va a estar obviamente Colo Colo", aunque advierte que "uno se puede reforzar de la mejor manera, pero ya cuando empieza la hora de la verdad es todo distinto”.

Respecto a Castillo, afirmó que: "La verdad es que sus mensajes ya no los leo, leo cosas importantes nomás”. Entonces otra pregunta salió rápidamente, por lo que le consultamos si en ese caso no hay perdón como con Herrera, y disparó: “No, lo que pasa es que Johnny ya maduró, a él se le puede respetar”.

Para cerrar, analizó su futuro en las canchas: "Obviamente que ahora esas decisiones son en familia porque tengo un hijo, pero yo creo que estos días debería quedar listo eso”.

"En un principio me ilusionaba con alguna propuesta de Primera División, tuve algunas pero fuera de Santiago, y hoy en día las ofertas más concretas que tengo son de Primera B y en Santiago, son tres propuestas", cerró.

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.