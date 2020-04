Felipe Flores explica el por qué la U no puede ganar en el Monumental

El ex delantero de Colo Colo entregó su teoría respecto a lo que les sucede a los jugadores azules cuando visitan Pedreros.

Pasan y pasan los años y Universidad de Chile sigue sin poder ganar en el Estadio Monumental a Colo Colo, alargando una racha negativa que ya suma 19 años. Sobre este tema. el ex delantero de Colo Colo, Felipe Flores, dio su versión respecto a lo que les sucede a los jugadores azules cuando visitan el Monumental.

"He conversado con jugadores que han estado en la U y yo en la interna también les he hecho esa pregunta", comenzó diciendo en diálogo con AS Chile.

Flores comentó que, sin dar nombre del jugador, le contaron que "llegan al estadio y está todo bien, salen a calentar y todos muy motivados, pero que al estar en el túnel para salir a la cancha, dice que sienten una presión, ni él podía explicarlo, que era algo muy diferente".

"Había jugado en estadios grandes, en Argentina, Copa Sudamericana y no se sentía lo que se sentía en el Estadio Monumental. Yo creo que la historia, lo que se habla en la semana, yo creo que en la cabeza igual les complica un poco", sentenció.