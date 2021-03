Felipe Flores apuesta por el regreso de Jaime Valdés a Colo Colo: "Él jugaría gratis"

El flamante refuerzo de Barnechea afirmó que Valdés, con quien compartió en Colo Colo, haría todo lo posible por volver al club.

Colo Colo ya ajusta los últimos detalles para hacer su tan esperado debut en el Campeonato Nacional 2021. Los albos vienen de perder la Supercopa ante la UC, y este sábado enfrentarán a Unión La Calera por la primera fecha del torneo, y lo harán con una importante falta: los referentes.

Esto debido a que tanto Esteban Paredes y Julio Barroso no siguieron en el club a pesar de que Gustavo Quinteros los pidió expresamente. Y dicha determinación dejó al plantel sin referentes. Situación a la que se refirió el flamante refuerzo de Barnechea, que también jugó en los albos, Felipe Flores.

El ex jugador de Deportes Antofagasta dialogó con El Deportivo de La Tercera, y dejó en claro que al equipo le faltó la voz de la experiencia. Ante eso, reconoció que "se notó en el partido con Católica (Supercopa) que al plantel le falta alguien que ordene a los jóvenes en la cancha y que menaje el partido".

En ese momento, “FF17” se mostró feliz ante la posibilidad de que Jaime Valdés haga su regreso al Monumental. "Creo que hoy los dirigentes de los clubes grandes piensan más en el negocio que en lo deportivo. Por ejemplo, no contratan a Pajarito, porque no lo van a vender y no entienden que esa inversión te beneficiará en el juego".

Pero es no fue lo único que tenía para decir, ya que Flores hizo énfasis en que la llegada del mediocampista significaría más que el regreso de un ídolo. "Te sacará campeón y potenciará a tus figuras jóvenes. Además, tampoco creo que sea tanta plata contratar a Jaime, porque él jugaría gratis por Colo Colo".

Con respecto a su llegada a Barnechea, Flores indicó que "todo el mérito es del ‘profe’ Jaime (Pizarro), porque él me convenció de venir a este club. Igual tuve posibilidades y estoy agradecido de todo quienes me llamaron, pero el proyecto de Jaime me sedujo y me convenció de que aquí encontraré el fútbol que me gusta".

Para finalizar, explicó que lo llevó a partir del cuadro “Puma” para llegar a los “Huaicocheros”. "En el último año jugué súper poco y yo quiero estar en la cancha. Además, Barnechea se reforzó muy bien y estoy seguro que vamos a pelear por algo grande, en un torneo difícil. Pero nada nos quitará el sueño de ascender", cerró.