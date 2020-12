El periodista de Radio La Clave se fue con todo en contra del estratega albo.

“Acá hay algo raro, oscuro contra Colo Colo y me preocupa. Nos cobran penales como el de Pinto ante Palestino que no fue, lo vieron 150 mil veces. Y acá ni siquiera lo llaman del VAR. Me voy a poner a campaña para recopilar todas las jugadas y guardarlas. Me tengo que defender, tengo que defender el trabajo. Hay algo rarísimo. No puede ser, lo vieron los jugadores, lo vieron todos. Esto está mal. Por lo menos revisen, si le pegó o no en la mano. Tampoco entiendo cuáles son penal y no cuando pega en la mano. Ni las revisan. Me tiene preocupado”, señaló el DT tras el empate ante la UC.

Felipe Bianchi le respondió: “Quinteros tiene bastante deuda contraída desde que llegó. No van dos partidos, van más de 10, Colo Colo todavía no logra jugar bien un partido. A mi me habría encantado que el día del Clásico alguno de los técnicos hubiera pedido disculpas por el bajísimo espectáculo entregado la tarde del sábado”, comenzó diciendo el comentarista.

“Que se preocupe de eso Quinteros, si esto es un espectáculo obligatoriamente. Fue un partido jugado a media maquina por los dos, Colo Colo conformándose completamente, entonces que se preocupe de eso Quinteros y no de inventar persecuciones porque ya tenemos todos más de 18 años y esos discursos son anticuadísimos, son prehistóricos y además son completamente falsos”, agregó.

"Lo digo como Colocolino. Me da vergüenza lo que dice Quinteros porque es mentira y ahí me gana el profesional, el periodista. Es mentira lo que está diciendo Quinteros, es un lloriqueo nefasto prehistórico, penca, ordinario en términos profesionales y yo, al menos, no lo voy a avalar de modo alguno”, profundizó.

“Colo Colo está donde está porque lo ha hecho muy mal su dirigencia, porque el plantel de jugadores ha tenido un año espantoso y lo ha hecho muy mal porque los tres cuerpos técnicos que han estado en Colo Colo no han podido levantar el nivel de juego. Está en deuda el DT, en enorme deuda, si quiere trasladarles esa deuda a los árbitros es cosa de él, pero nosotros tenemos la obligación como profesionales de decir el Señor Quinteros está mintiendo”, cerró.