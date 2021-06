El polémico periodista analizó el cambio que tuvo la selección chilena luego de la llegada de Martín Lasarte.

"Eso fue una bendición porque en el discurso tibio, timorato, enredado de la ANFP, nadie se atrevió a decir lo que era un secreto a voces. Estábamos estancados, lo dijo Alexis Sánchez en Argentina. Estábamos estancados por un trabajo que no había resultado y que no resultó nunca. 37 por ciento de rendimiento. No hay más preguntas señor juez. Qué estamos discutiendo", comenzo diciendo Bianchi a RedGol.

"Supongo que no habrá ningún burro defendiendo lo que es el proceso de Rueda. Pero yo creo que no se atrevió la ANFP a hacer su pega, a decir esto no resultó y vamos a hacer un cambio. Y en eso, cuando estaban empujando muy cobardemente a Rueda para que se fuera, llegó como bendición lo de Colombia y lo tomaron al tiro", reflexiona el ex Mega.

Felipe Bianchi valora el repunte mostrado por la selección chilena en los últimos meses. "Creo que en actitud y compromiso me dejó muy tranquilo lo que vi contra Bolivia y Argentina, porque fue un avance".

"La esperanza que tengo yo es esa. El cambio de técnico, que fue un revulsivo y dio otra característica positiva a la selección tras el estancamiento de Rueda. Segundo, la experiencia, que me parece muy importante: son jugadores que están en la última etapa de su carrera pero que están en la última etapa, no terminaron. Se conocen tanto y tan bien que eso termina siendo una ventaja".