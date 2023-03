Felipe Bianchi revela increíble monto en sueldos que gasta Colo Colo

El reconocido periodista reveló las altas cifras que desembolsa Blanco y Negro en remuneraciones mes a mes. Todo en medio del mal momento que viven los albos en la cancha.

Bianchi se fue de tarro: "771 millones de pesos mensuales. No es un dato que inventé o que alguien me llamó por teléfono. Está publicado por El Mercurio, es el dato oficial de la ANFP. No incluye al cuerpo técnico", explicó el comunicador.

"Más 70 millones de pesos, según le contó el directorio de Colo Colo a este programa", agregó. "Se trata de cuatro jugadores y tres de ellos son refuerzos, pero no han sido mucho refuerzo que digamos", dijo Bianchi en el programa Círculo central .

El próximo compromiso de Colo Colo será de carácter amistoso, el sábado en el estadio Monumental, donde el cuadro popular será anfitrión de Colón de Santa Fe en el partido que marcará la despedida oficial del fútbol para Esteban Paredes.