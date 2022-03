Felipe Bianchi pide no apurar a Ben Brereton en la Roja

La condición física de Ben Brereton es crucial para su presencia en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. El reconocido periodista deportivo Felipe Bianchi advierte la inconveniencia de apurar la recuperación del jugador de Blackburn Rovers.

"No está de acuerdo y hace una advertencia. "Si Brereton no está en condiciones físicas, ningún jugador de fútbol es aporte. La definición es médica y comienza por él, que será el primero en darse cuenta si puede jugar o no", asegura en diálogo con RedGol.

"Brereton se unió muy bien a la Generación Dorada, sin ser parte futbolística o mentalmente de ese proceso".

Por eso, Bianchi le pide cautela a Brereton: "Brereton es una historia en sí mismo, de las bonitas historias del último tiempo, pero totalmente ajena a la Generación Dorada. Por eso, si no puede jugar, que no juegue no mas", complementa.

Chile se encuentra sexto en la tabla de posiciones de la clasificatoria y tiene la chance de meterse en puestos de clasificación directa o vía repechaje al Mundial de Qatar 2022.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.